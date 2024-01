VIDEO – Lautaro CAPITANO vero: che SOFFERENZA in panchina!

Il finale di Napoli-Inter è stato pieno di emozioni, con i nerazzurri in grado di sbloccare la gara all’inizio del recupero con Lautaro Martinez, per poi difendere con le unghie e con i denti il vantaggio acquisito. Momenti di grande tensione, che lo stesso capitano nerazzurro ha vissuto appieno in panchina.

Dopo il gol, infatti, Inzaghi ha sostituito Lautaro per inserire Bisseck. In panchina il Toro, però, non è stato fermo un attimo, assistendo in piedi, insieme al resto della squadra, in stato di agitazione febbrile. Per poi lasciarsi andare alla gioia per la vittoria e a un bellissimo abbraccio con Massimiliano Farris, vice-alleanotre nerazzurro.

Ecco il video: