Sanchez CAMBIA il suo destino: ecco la STRATEGIA dell’Inter

La seconda vita all’Inter di Sanchez era stata fin qui abbastanza anonima, con pochi gol e pochissime prestazioni da ricordare in positivo. L’ingresso in Supercoppa, allora, potrebbe essere stato un momento di svolta per il suo futuro in maglia nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, pur limitandosi al ruolo di co-protagonista, Sanchez è entrato molto bene in campo nei minuti finali della sfida con il Napoli, dando calma nella gestione della palla e trovando l’imbucata per Pavard sul gol.

Il viaggio in Arabia Saudita, allora, che sembrava poter essere di sola andata, si è trasformato in un’occasione di rinascita e di gioia per il cileno, che influirà anche sui piani di mercato dell’Inter. La strategia è chiara: se Sanchez esce, si potrà aggiungere un nuovo innesto in attacco in quest’ultima settimana. E dopo ieri sera, El Nino Maravilla non sembra nemmeno pensare a questa ipotesi.

L’opinione di Passione Inter

Sanchez è un giocatore molto orgoglioso e ieri sera ha dato prova delle sue qualità, facendo quello che Inzaghi vorrebbe sempre da lui, al netto dei pochi minuti a disposizione. Il suo addio a gennaio, in realtà, era già stato, di fatto, escluso dal tecnico e da Marotta, dal momento che non sembrava esserci l’intenzione di toccare la rosa. Di sicuro, la prestazione di ieri sera ha convinto le parti a evitare ripensamenti sulla permamenza del cileno.