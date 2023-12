Il MOTIVO per il quale l’Inter è costretta a battere la Real Sociedad

L’Inter si prepara alla sfida di domani sera contro la Real Sociedad, che vedrà i nerazzurri contendersi il primo posto nel girone di Champions League. I nerazzurri, però, non dovranno solo evitare la sconfitta, ma saranno costretti a vincere per arrivare davanti ai baschi.

Nessun pareggio, infatti, nemmeno quelli per 0-0 o 1-1, permetteranno agli uomini di Inzaghi di ottenere il primo posto nel girone D. Il motivo? La risposta è da cercare nel cambio di regolamento avvenuto in Champions League dalla stagione 2021/2022, quando è stato eliminato il criterio dei gol in trasferta.

Pertanto, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre vanno presi in considerazione i seguenti parametri:

Maggior numero di punti negli scontri diretti Differenza reti negli scontri diretti Reti segnate negli scontri diretti Differenza reti totale Goal segnati Goal segnati in trasferta Numero di vittorie nel girone Numero di vittorie in trasferta nel girone Cartellini ricevuti Coefficiente UEFA

Con l’1-1 nella gara di andata, qualsiasi tipo pareggio manterebbe lo stallo nei primi tre criteri. A entrare in gioco, dunque, è la differenza reti, che vede la Real Sociedad davanti all’Inter: +5 contro il +3 dei nerazzurri.