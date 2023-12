Thuram SVELA il trucco per fermalo e chi ci RIESCE nell’Inter

Marcus Thuram è intervenuto come ospite nel primo episodio di “Frog Talks” il podcast condotto da Andrea Ranocchia e Luca Ravenna sul canale YouTube dell’Inter. Nel corso della puntata, l’attaccante nerazzurro ha svelato anche come un difensore può provare a marcarlo e chi ci riesce meglio.

Queste le sue parole:

“I difensori quando c’è un giocatore veloce prendono un metro di distanza, ma per me è quello l’errore. Perché se comincio a correre, anche se prendi 3 metri di vantaggio, io ti punto e tu non puoi andare fino alla porta, perché a un certo punto devi uscire ed è quello il problema. C’è un giocatore che conoscevo, ma ora meglio perché gioco con lui, che fa qualcosa di incredibile: Acerbi. Lui è sempre attaccato all’attaccante e questo vuol dire che così un giocatore veloce non può mettersi a correre”.