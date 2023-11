Ecco il vero MOTIVO dei tanti RINNOVI in arrivo in casa Inter

L’Inter è da diverse settimane al lavoro sul rinnovo di tanti elementi importanti della propria rosa: da quelli più urgenti di Mkhitaryan e Darmian, in scadenza a giugno, a quelli di elementi importanti della rosa, da blindare al più presto, come Dumfries, Dimarco, Barella e Lautaro Martinez.

Un lavoro che serve per preservare il patrimonio tecnico nerazzurro e proteggerlo da eventuali insidie di mercato, ma che, come racconta La Gazzetta dello Sport, presenta un’altra motivazione non di secondo piano.

Infatti, con l’allungamento delle scadenze dei contratti dei giocatori in rosa, l’Inter può abbassare le quote di ammortamento relative ad ognuno di esse. Una mossa che ha un peso non banale sul bilancio, al quale i nerazzurri stanno cercando di fare molta attenzione.

L’opinione di Passione Inter

L’attento lavoro dell’Inter in questi mesi, se non anni, per rimettere in ordine il bilancio è necessario vista la situazione economica del club. Sostenibilità, d’altronde, è la parola d’ordine. Non stupisce, pertanto, che la dirigenza nerazzurra combini il lavoro di preservazione e del patrimonio tecnico, con un’accurata strategia che guardi anche ai costi da sostenere.