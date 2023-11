Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus è da sempre una delle sfide più tese del calcio italiano. Le polemiche non sono mai mancate e a scaldare l’ambiente in vista della gara di domenica ci ha pensato Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus.

Il bosniaco ha parlato a Tuttosport della gara, ma ha anche ricorda il controverso episodio della stagione 2017/2018, quando a San Siro venne graziato dal secondo giallo, in una gara con diversi episodi discutibili.

Questa la sua risposta abbastanza provocatoria:

“Il mio derby d’Italia più bello? Tanti, perché ne abbiamo vinti tanti e poi è bello in sé: due squadre forti, gli stadi sempre pieni… Quello ricordo con più piacere è il 3-2 in rimonta San Siro nel 2018. In Italia si parla ancora della seconda ammonizione che avrei dovuto prendere? Come dico sempre, quelli che vincono non parlano. Sappiamo che abbiamo vinto quello scudetto perché eravamo la squadra più forte, come in tutti gli anni in cui sono stato alla Juve”.