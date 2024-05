Mourinho, nuova squadra a sorpresa: troverà un ex bomber Inter

Dopo l’esperienza alla Roma interrotta a gennaio, Josè Mourinho è pronto a ritornare in panchina. Secondo Gianluca Di Marzio, il tecnico portoghese sta per firmare un contratto biennale con il Fenerbahce dopo aver raggiunto l’accordo con il club turco e in particolare con il direttore sportivo Mario Branco, connazionale dello Special One.

Mourinho in Turchia troverà Edin Dzeko, approdato anch’egli al Fenerbahce dopo il biennio trascorso all’Inter. La squadra di Istanbul ha chiuso l’ultimo campionato al secondo posto nonostante i 99 punti, piazzandosi alle spalle dei concittadini del Galatasaray (dell’altro ex interista Mauro Icardi), capaci di totalizzare 102 punti.