Nuova pretendente per Correa, l’Inter spera

Joaquin Correa ritornerà all’Inter dopo la fallimentare stagione al prestito al Marsiglia, visto che l’obbligo di riscatto da 10 milioni non è scattato in quanto non si è verificata la condizione prevista: l’accesso del club francese in Champions League.

Il contratto dell’argentino con i nerazzurri scade nel 2025, fattore che impedisce la possibilità di un nuovo prestito. Su di lui si sono registrati, nei giorni scorsi, interessamenti da due club argentini come Estudiantes e River Plate. Alla lista si aggiunge ora – secondo Tuttosport – un club brasiliano, ovvero il Corinthians.

L’Inter spera di ricevere un’offerta congrua per il cartellino, visto che Correa “pesa” ancora a bilancio per 8,5 milioni di euro e in Viale della Liberazione vorrebbero evitare minusvalenze, liberandosi al contempo anche del suo ingaggio da 6 milioni lordi. Se non dovessero arrivare proposte, il club sarebbe pronto a valutare anche la risoluzione consensuale (con buonuscita), visto che il giocatore non rientra nei piani tecnici di Simone Inzaghi.