Moviola Bologna-Inter: “C’è fallo di Bonny”

Hanno fatto discutere non poco alcune decisioni prese dall’arbitro Chiffi e dal Var Maresca questa sera in Bologna-Inter. Il primo episodio è arrivato nel corso del primo tempo con il fallo di mano abbastanza evidente di Bisseck non visto dal direttore di gara in campo e ravvisato solamente in un secondo momento dal Var. Qualche dubbio in più, invece, nella ripresa, quando lo stesso Chiffi è stato richiamato per cancellare un rigore precedentemente fischiato per fallo su Bonny.

Questa la moviola di Bologna-Inter di Graziano Cesari su Mediaset: “Il pallone arriva in area, c’è questo contatto col braccio che Chiffi non può vedere assolutamente dalla sua posizione. Deve per forza intervenire il Var. È chiaro che è stato un Var molto lungo, stavano vedendo se c’era un contrasto tra le braccia di Castro e Bisseck. Probabilmente hanno guardato anche Bisseck aveva colpito prima di testa e poi con il braccio. Lui cerca il colpo di testa ma liscia il pallone e il braccio è larghissimo e fuori dalla sagoma. Revisione giustissima, Bisseck era anche ultimo uomo, ci sono tante componenti. Una situazione fatta molto bene dal Var. Rigore tolto a Bonny? Lui allarga la gamba sinistra, non si allarga la gamba così. C’è anche fallo di Bonny che colpisce Heggem”.