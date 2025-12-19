19 Dicembre 2025
HIGHLIGHTS Bologna-Inter 1-1 (4-3 dcr): Thuram in acrobazia
Le azioni salienti nella sconfitta in semifinale
Ancora un big match che l’Inter di Cristian Chivu non riesce a portare a casa in questa stagione. Contro il Bologna, nella sfida valida come semifinale di Supercoppa Italiana, la formazione nerazzurra si arrende ai calci di rigore ai rossoblù dopo la parità dei novanta minuti per 1-1, con le reti di Marcus Thuram in avvio e Riccardo Orsolini dal dischetto.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Bologna-Inter.
GOL THURAM
💫The Run and Perfect cross from Bastoni…Insane finish from Thuram🔵🔥pic.twitter.com/GD5J0ai8ZK— Goals Side (@goalsside) December 19, 2025
GOL ORSOLINI
Riccardo Orsolini levels the score.— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 19, 2025
