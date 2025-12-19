19 Dicembre 2025

HIGHLIGHTS Bologna-Inter 1-1 (4-3 dcr): Thuram in acrobazia

Le azioni salienti nella sconfitta in semifinale

Ancora un big match che l’Inter di Cristian Chivu non riesce a portare a casa in questa stagione. Contro il Bologna, nella sfida valida come semifinale di Supercoppa Italiana, la formazione nerazzurra si arrende ai calci di rigore ai rossoblù dopo la parità dei novanta minuti per 1-1, con le reti di Marcus Thuram in avvio e Riccardo Orsolini dal dischetto.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Bologna-Inter.

GOL THURAM

GOL ORSOLINI

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.