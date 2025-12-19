Pagelle LIVE Bologna-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Dopo il successo del Napoli ai danni del Milan nella prima semifinale di Supercoppa Italiana di ieri, questa sera tocca a Bologna-Inter contendersi l’acceso diretto alla finale di lunedì 22 dicembre. Uno scontro diretto tra due squadre che giocano un ottimo calcio e che di certo non si risparmieranno nel corso dei novanta minuti.
Queste le pagelle di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana.
Pagelle Bologna-Inter: migliori e peggiori in campo
JOSEP MARTINEZ 6.5 – Subito un paio di uscite alte con personalità a trasmettere sicurezza a tutta la squadra. Bravo a respingere sul tiro a colpo sicuro di Bernardeschi.
BISSECK 5 – Ingenuo e incauto il fallo di mano con cui causa il rigore. L’ennesimo.
DE VRIJ 6.5 – In marcatura strettissima su Castro.
BASTONI 7 – Pallone scippato, incursione solitaria e cioccolatino per Thuram: il vantaggio porta soprattutto la sua firma.
LUIS HENRIQUE 5.5 – L’assenza in fase offensiva non fa più quasi notizia. Distratto sulla prima vera palla gol del Bologna creata da Bernardeschi.
BARELLA 6 –
ZIELINSKI 6.5 –
MKHITARYAN 5.5 –
DIMARCO 6 –
BONNY 6 – Lavora tanto spalle alla porta, è lo sfogo principale dei nerazzurri sul pressing forsennato del Bologna.
THURAM 7 – Acrobazia perfetta per sbloccare il match sull’arcobaleno disegnato da Bastoni.
CHIVU 6 –
Bologna-Inter: il tabellino
BOLOGNA (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 33 Miranda; 4 Pobega, 6 Moro; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 10 Bernardeschi; 9 Castro.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 11 Rowe, 15 Tomasevic, 17 Immobile, 19 Ferguson, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.
A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 8 Sucic, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 57 Kaczmarski, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Chiffi.
Assistenti: Rossi C. – Fontemurato.
Quarto Uomo: Dionisi.
Var: Maresca.
Avar: Pezzuto.