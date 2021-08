MVP Passione Inter – Correa aggancia Calhanoglu: la classifica alla seconda giornata

L'argentino aggancia Calhanoglu a quota 5 punti

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Dopo l'esordio da urlo di Hakan Calhanoglu, venerdì sera è stato il turno di Joaquin Correa: entrato nel secondo tempo di Verona-Inter, l'argentino ex Lazio ha messo a segno una doppietta consentendo ai nerazzurri di mettere in cassaforte la seconda vittoria su due giornate, continuando a viaggiare a punteggio pieno. Ed è proprio il Tucu Correa che - dopo Calhanoglu alla prima giornata - è stato eletto, dai lettori di Passione Inter, quale MVP della gara dello scorso venerdì. Dietro di lui, secondo posto per Matteo Darmian e terzo posto per Lautaro Martinez.