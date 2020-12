MVP PassioneInter – Verona-Inter, Hakimi vince ancora e mette nel mirino Lautaro. Lukaku resta secondo in classifica

Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

ufficiale ( ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare; al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona per 2 a 1, i tifosi dell’Inter hanno eletto Hakimi come migliore in campo. Il marocchino ottiene così la seconda vittoria consecutiva ed altri 5 punti, dopo quelli in Inter-Spezia. Al secondo posto troviamo Lautaro Martinez, autore del bel gol dell’1 a 0, e al terzo Lukaku.

La classifica MVP PassioneInter aggiornata:

1. Nicolò Barella – 44 punti

2. Romelu Lukaku – 26 punti

3. Lautaro Martinez – 23 punti

4. Achraf Hakimi – 22 punti

5. Matteo Darmian – 12 punti

6. Christian Eriksen – 9 punti

7. Marcelo Brozovic – 8 punti

8. Alexis Sanchez – 8 punti

9. Arturo Vidal – 7 punti

10. Samir Handanovic – 5 punti

11. Ivan Perisic – 4 punti

12. Milan Skriniar- 4 punti

13. Roberto Gagliardini – 3 punti

14. Stefano Sensi – 3 punti

14. Andrea Ranocchia – 2 punti

