Mercato – L’Inter è in pole sul Papu Gomez. Conte e Zhang allineati, ma prima le cessioni: il punto

L’Inter chiude il 2020 con la vittoria per 2 a 1 in casa dell’Hellas Verona, che rappresenta la settima consecutiva per i nerazzurri. Antonio Conte può dirsi soddisfatto del cammino in Serie A ed ora pensa a pianificare il mercato con i propri dirigenti. Nonostante il vero e proprio summit sia in programma nei prossimi giorni, secondo il Corriere della Sera a Verona è andato in scena un primo incontro con gli uomini di mercato. Si è parlato, infatti, del Papu Gomez, ormai in rotta con Gasperini e in uscita dall’Atalanta.

Secondo il quotidiano, l’Inter sarebbe in pole position per l’argentino e quindi anche davanti al Milan. Il nodo dell’operazione resta quello economico: Giuseppe Riso, agente di Gomez, incontrerà Percassi dopo Natale per fissare un prezzo. Zhang vanta ottimi rapporti con la famiglia bergamasca e resta fiduciosa, ma è improbabile una sua partenza a costo zero. Prima, però, ci sarà da risolvere le situazioni in uscita, con Eriksen, Nainggolan e Vecino su tutti che sono pronti con la valigia in mano.

