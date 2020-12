Inter, senti De Paul: “Sogno di giocare la Champions League, prima o poi ci riuscirò”

Fra i nomi più in voga per il mercato dell’Inter c’è quello di Rodrigo De Paul, più volte accostato alla società nerazzurra durante le scorse settimane. Arrivare al centrocampista non sarà semplice, soprattutto nella sessione di gennaio: per strapparlo all’Udinese, infatti, servirà una cifra importante, e non è affatto scontato che la formazione friulana voglia privarsene a metà stagione, con una salvezza ancora da conquistare.

Intervistato da Sky Sport dopo la partita persa dal suo Udinese con il Benevento, il calciatore argentino ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro: “Il mio sogno è quello di giocare in Champions League, prima o poi ci riuscirò. Quando si fanno le cose per bene alla fine l’obiettivo si può raggiungere”.

