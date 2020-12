Sky – Inter, previsto a giorni l’incontro tra Conte e la dirigenza. Focus sul mercato: le ultime

Archiviata la bella vittoria contro l’Hellas Verona, che consolida il secondo posto in classifica ad un punto dal Milan, l’Inter pensa al futuro. In vista del nuovo anno i nerazzurri vogliono pianificare al meglio il proprio assetto e inevitabilmente gli occhi sono puntati sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Antonio Conte e la dirigenza, con lo scopo di definire tutti gli obiettivi di mercato.

Sul fronte cessioni, ci sono i casi di Eriksen e Nainggolan. Il danese, rientrato in patria per assistere alla nascita del figlio, è praticamente sulla lista dei cedibili, come confermato da Marotta nel pre partita di ieri. Il suo futuro potrebbe essere a Parigi, soprattutto se Pochettino dovesse essere il nuovo allenatore del Psg. Un nome in entrata che piace sempre ai nerazzurro è quello di Marcos Alonso, che Conte conosce bene e riabbraccerebbe volentieri.

La palla, però, passa a Steven Zhang. Sarà lui a dettare la linea da seguire che possono prevedere due scenari. Il primo è quello che prevede un’unità di intenti con il proprio tecnico. L’altro, invece, è quello di cercare di fare cassa con le cessioni e ricavare un tesoretto da investire in entrata. Non è un mistero che il tecnico leccese chieda da tempo un centrocampista e un attaccante e l’incontro in programma potrebbe essere l’occasione giusta per mettere nero su bianco.

