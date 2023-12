Manca poco allo stadio Diego Armando Maradona per il big match della 14a giornata di Serie A tra Napoli e Inter. I nerazzurri vanno a caccia di una vittoria per superare la Juventus e tornare in vetta alla classifica.

Inzaghi si affida alla formazione titolare, fatto salvo per gli assenti Pavard e Bastoni: davanti a Sommer, allora, spazio per Darmian, De Vrij e Acerbi. A centrocampo torna Dumfries dopo l’affaticamento che lo ha costretto a saltare il Benfica. Mentre la coppia d’attacco sarà quella collaudatissima, composta da Thuram e Lautaro Martinez.

Mazzarri deve fare i conti con l’emergenza in difesa e schiera Natan come terzino sinistro, con Ostigard al centro della difesa. In attacco, però, il tecnico partenopeo recupera dal primo minuto Osimhen, affiancato da Politano e Kvaratskhelia. Sorpresa a centrocampo, con Elmas titolare al posto di Zielinski.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Inter: