Si lavora con grande anticipo in casa Inter in vista di una sessione di mercato estiva, quella del 2024, che dovrà portare avanti il lavoro di ringiovanimento della rosa iniziato la scorsa estate. Particolare attenzione anche alla porta, dove all’esperto Yann Sommer la dirigenza interista vorrebbe affiancare un estremo difensore più giovane a cui affidare i guanti del futuro nerazzurro.

Il nome caldo rimane quello del brasiliano Bento, classe 1999 dell’Athletico Paranaense nei radar del Ds Ausilio da tempo. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb il lavoro portato avanti finora procede: “Servono almeno 10 milioni di euro ma il portiere ha già detto si all’Inter. È questo ovviamente facilita la situazione. I prossimi mesi saranno importanti per provare a raggiungere un accordo” si legge.

L’opinione di Passione Inter

Delle caratteristiche di Bento avevamo già parlato lo scorso agosto in un approfondimento speciale che vi invitiamo a recuperare qui su Passione Inter. Un portiere ben strutturato e bravo nel gioco coi piedi, su cui l’Inter potrebbe investire inizialmente come scommessa per il futuro, da far crescere alla spalle del più esperto e affidabile Sommer. In Sudamerica è altamente considerato come un potenziale top anche in Europa. E la scuola brasiliana, anche negli ultimi anni, ha sfornato gran bei portieri.