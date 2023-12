Domenica sera al Maradona andrà in scena il big match della 14a giornata di Serie A. L‘Inter capolista farà visita al rinvigorito Napoli di Walter Mazzarri, attualmente quarto in classifica a -8 dai nerazzurri. Per la squadra di Simone Inzaghi si tratta certamente di una trasferta ostica: negli anni Duemila, solo una vittoria dell’Inter in campionato, quella del 6 gennaio 2020 (1-3 con Lautaro e Lukaku sugli scudi).

Dopo l’abbondante turnover di Champions League con ben otto cambi rispetto alla partita contro la Juventus, il tecnico piacentino riporterà in campo tutti i titolari risparmiati a Lisbona. Gli unici “superstiti” della sfida del Da Luz saranno Darmian, De Vrij e Acerbi, che andranno a comporre il trio difensivo davanti al rientrante Sommer, che in Champions League ha lasciato il posto ad Audero.

A centrocampo, riecco il terzetto titolare: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulla sinistra ritorna Dimarco al posto di Carlos Augusto, ma è la corsia di destra a rappresentare l’unico dubbio di Inzaghi. Bisognerà verificare, infatti, la tenuta di Dumfries. L’olandese verrà certamente convocato e sta lanciando buoni segnali, per cui c’è molto ottimismo sulla sua titolarità. In caso di intoppi, occhio a Cuadrado dall’inizio oppure a Darmian nuovamente da quinto, con Bisseck in difesa.

Davanti ci sarà nuovamente la coppia formata da Lautaro e Thuram, entrambi in panchina in Champions League e subentrati a gara in corso, visto il tandem inedito composto da Sanchez e Arnautovic.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Inter: