A pochi minuti dalla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, Beppe Marotta ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole:

VITTORIA – “Chiaro che vincere questa partita significherebbe tanto. Questa è la quarta finale negli ultimi dodici mesi e siamo orgogliosi di questo. Però sappiamo di avere di fronte la squadra Campione d’Italia”.

NAPOLI – “Non credo che il Napoli sia diventato una squadra di brocchi, anche perché molti di loro hanno vinto lo Scudetto. Hanno avuto difficoltà e si sa che nel calcio è più difficile riconfermarsi che vincere. Si sono ripresi ultimamente e sono una buonissima squadra ed è giusto rispettarlo”.

JUVENTUS – “Quella con la Juve è una corsa alla pari ed è chiaro che loro sono avvantaggiati dal poter programmare la settimana. Però giocare la Champions è un grande orgoglio e stimolo, ma senza si riduce il rischio di infortuni e questo può condizionare. Poi se loro vogliono sottovalutarsi e dire che lottano per il quarto posto, mi sembra riduttivo. Inter, Juve e Milan devono sempre lottare per vincere. Secondo me vedremo una bella lotta da qui alla fine del campionato”.