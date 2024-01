Napoli-Inter, gara valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. All’Al-Awwal Park Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per conquistare il primo trofeo della stagione. A partire dalle ore 20, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Napoli-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI NAPOLI-INTER

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-INTER

NAPOLI (3-4-2-1): 95 Gollini; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi, 24 Cajuste, 68 Lobotka, 23 Zerbin; 21 Politano, 77 Kvaratskhelia; 18 Simeone.

A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 50 D’Avino, 55 Ostigard, 60 Gioielli, 70 Gaetano, 81 Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: ANTONIO RAPUANO.

Assistenti: Colarossi, Tolfo.

Quarto ufficiale: Di Bello.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Aureliano.

Assistente riserva: L. Rossi.