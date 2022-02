Napoli-Inter, le PAGELLE: Dzeko e Handanovic decidono, pessimo de Vrij

I voti dei giocatori nerazzurri nel match del Maradona

Alessio Murgida

HANDANOVIC 7 - Compie un intervento importante su Osimhen nel secondo tempo e poco dopo ne fa un altro su Elmas dopo l'ennesima distrazione di de Vrij.

SKRINIAR 6 - In una giornata nera per de Vrij, lo slovacco tiene in piedi il reparto: anche lui però non è sempre perfetto, anzi.

DE VRIJ 4,5 - Interviene malamente, e in ritardo, su Osimhen causando un rigore dopo appena 5'. Perde il duello personale con il centravanti nigeriano: appare totalmente fuori forma e ne fa di tutti i colori.

DIMARCO 6,5 - Non è tra i protagonisti del match ma fa il suo: anticipa bene, prova a costruire sulla sinistra con Perisic. Prestazione sicuramente più che sufficiente, soprattutto nella seconda frazione dove spinge molto. (D'AMRBOSIO S.V.)

DUMFRIES 6,5 - Tra i più attivi dei nerazzurri, entra in area di rigore pericolosamente più volte. Sulla destra è dominante, i compagni lo lanciano in profondità. É prezioso anche in difesa sui recuperi all'indietro.

BARELLA 5,5 - Un po' meno elettrico del solito Bare, quasi fa un regalo al Napoli nel misunderstanding con Brozovic.

BROZOVIC 6 - Nell'inizio traumatico dell'Inter, lui non lascia affondare la barca nerazzurra recuperando e giocando una marea di palloni. Non riesce però a tenere un livello alto per tutti i 90'.

CALHANOGLU 5,5 - Inizia pasticciando un po' sul pressing di Fabian Ruiz e in generale la sua partita è fumosa e approssimativa. (VIDAL S.V.)

PERISIC 6,5 - Sulla fascia sinistra è l'elemento di forza dell'Inter, mette dentro una quantità di palloni importanti per le punte nerazzurre e il contributo alla causa nerazzurra è enorme.

DZEKO 7 - Il consueto lavoro da regista offensivo, questa sera, lo fa male ed è spesso impreciso. Sciupa un'occasione sul finale del primo tempo ma colpisce subito il Napoli nel secondo, con una rete che a fine anno forse avrà una relativa importanza...

LAUTARO 6,5 - Senza dubbio più in palla rispetto alle ultime uscite, effettua il cross che ha dato il la al pareggio nerazzurro. (SANCHEZ S.V.)