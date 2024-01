Primo trofeo stagionale in palio nel calcio italiano. All’Al-Awall Park Stadium di Riyadh, Napoli e Inter si sfideranno nella finale di Supercoppa Italiana, trofeo vinto proprio dai nerazzurri nelle ultime due edizioni.

Inzaghi deve fare i conti con alcuni titolari affaticati dopo l’impegno di venerdì contro la Lazio e potrebbe essere costretto a valutare qualche cambio. Da monitorare, in particolare, le condizioni di Bastoni e Mkhitraryan. Possibile, inoltre, l’inserimento di Dumfries sulla fascia destra, al posto di Darmian.

Mazzarri, invece, è pronto a riconfermare in blocco la difesa a 3 vista contro la Fiorentina. L’unico dubbio per il tecnico dei Campioni d’Italia sembra essere in attacco, dove Raspadori potrebbe prendere il posto di Simeone, a segno in semifinale.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Inter: