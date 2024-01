VIDEO – Bastoni LASCIA l’allenamento: affaticamento e RISCHIO forfait

Rimane un grosso punto interrogativo sul possibile impiego o meno di Alessandro Bastoni in vista della finale di Supercoppa Italiana di questa sera. Il difensore centrale ha avvertito un affaticamento muscolare nella seduta di ieri e la sua presenza è quindi a rischio per il match tra Inter e Napoli.

Come si può vedere in basso dalle immagini postate dal giornalista Tancredi Palmeri, Bastoni ha interrotto in anticipo la seduta di allenamento di ieri, completando l’attività con un po’ di cyclette defaticante. Qualora non dovesse farcela a recuperare dal primo minuto, al suo posto Inzaghi manderà in campo de Vrij con Acerbi a fare da braccetto di sinistra.