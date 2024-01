Analisi TOTALE Napoli-Inter, segreti, Preview e Formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI NAPOLI-INTER

Hanno dovuto affrontare una gara in più del solito, ma dopo i successi in semifinale i Campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia si contenderanno la Supercoppa Italiana. Napoli e Inter scenderanno in campo all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh domani sera alle ore 20 italiane (22 locali). Antonio Rapuano sarà l’arbitro della gara, che sarò trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Che tipo di partita attende l’Inter? Proviamo a capirlo nella nostra analisi.

SCORRI SCHEDE>>>