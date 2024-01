Mazzarri SMINUISCE la vittoria dell’Inter: “Tre gol in contropiede”

Dopo le parole di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez rilasciate in mattinata, è il turno di Walter Mazzarri e del capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo, che si presentano in conferenza stampa per presentare Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana

Questi un paio di passaggi del tecnico toscano a proposito dei nerazzurri, con il focus sulla semifinale contro la Lazio e sul precedente in campionato dello scorso 3 dicembre, vinto dalla Beneamata per 3-0 al Maradona:

SEMIFINALE – “C’era una signora squadra con un grande allenatore dall’altra parte, ma abbiamo visto un’Inter straripante che è nel suo miglior momento in tutto: gioco, qualità individuale, velocità. In un camponato così, anche le grandi squadre che possono vincere lo scudetto, possono avere durante l’anno delle flessioni, ma ho capito che affronteremo l’Inter nel miglior momento possibile per loro. Se dovessimo far bene, però, a maggior ragione ci darebbe più fiducia per il resto del campionato“.

LA PARTITA DI DOMANI – “Non firmo per il pari. Non ci dimentichiamo che questi ragazzi sono campioni d’Italia, finché un altro non vincerà il campionato. Faccio un esempio relativo alla partita d’andata contro l’Inter: abbiamo avuto possesso palla superiore, purtroppo abbiamo perso 3-0 ma soprattutto in contropiede da parte dell’Inter. Noi abbiamo fatto la partita sempre, col possesso, ma loro hanno fatto tre gol in quel modo. Come mentalità ce la giocheremo alla pari con l’Inter“.