Giornata di vigilia per l’Inter, che domani affronterà il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana (alle 20). Simone Inzaghi, lo staff tecnico e i calciatori nerazzurri hanno svolto nel centro d’allenamento a Riyad la consueta riunione tecnica, alla quale ha “partecipato” anche Steven Zhang.

Il presidente nerazzurro, che non è andato in Arabia Saudita con la squadra, ha scelto di videochiamare la squadra collegato da Nanchino, in Cina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zhang ha fatto l’in bocca al lupo a tutti, ma soprattutto si è complimentato con la squadra “per il gioco espresso contro la Lazio” e “per l’ennesima finale raggiunta“.

Il numero uno del club, con un’eventuale vittoria contro il Napoli, conquisterebbe il sesto trofeo della sua gestione e consoliderebbe la sua posizione come terzo presidente più vincente di sempre, a un solo titolo di distanza da Angelo Moratti (7).