Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, l’Inter si è allenata nel giorno di vigilia di Napoli-Inter, dopo che ieri era sorta un po’ di preoccupazione sulle condizioni dei vari Calhanoglu, Mkhitaryan e Bastoni.

Per quanto riguarda il turco, si è trattato soltanto di una botta ricevuta nel finale e sarà titolare contro i partenopei. Stesso discorso per l’armeno, che compie gli anni e ieri ha accusato solo una leggera stanchezza, ma oggi si è allenato a pieni ritmi. Il giocatore che preoccupa è invece Alessandro Bastoni, che si è fermato per un affaticamento agli adduttori e ha svolto l’ultima parte di allenamento sulla cyclette, separato dal resto del gruppo.

Le condizioni di Bastoni verranno rivalutate nella rifinitura di domani mattina, ma è probabile che Simone Inzaghi decida di non rischiarlo da titolare per non incorrere in guai peggiori, visto che al ritorno dall’Arabia Saudita l’Inter sarà attesa da un trittico di partite molto complicate in Serie A: Fiorentina, Juventus e Roma.