Napoli-Inter, si apre il BALLOTTAGGIO per sostituire Bastoni

Durante l’allenamento della vigilia di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, si è fermato Alessandro Bastoni per un affaticamento all’adduttore. Le condizioni del difensore interista verranno rivalutate nella rifinitura di domani mattina, ma è ovvio che in casa nerazzurra si cominci a pensare a come sostituirlo nella formazione che affronterà i campioni d’Italia.

Simone Inzaghi, in questo senso, ha due possibilità. La prima porta a Stefan De Vrij, con l’olandese che si prenderebbe il posto al centro della difesa dirottando Francesco Acerbi a sinistra, nelle zolle solitamente occupate dallo stesso Bastoni. La seconda, invece, conduce a Carlos Augusto da terzo difensore mancino, soluzione già provata nel periodo di emergenza difensiva tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, con Acerbi che manterrebbe il posto di difensore centrale.