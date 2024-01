1 di 6

Il calciomercato invernale non è ancora finito, ma per l’Inter potrebbe esserlo. Il club nerazzurro, infatti, è intervenuto sull’unica urgenza (quanto meno numerica) presente in rosa, sostituendo Juan Cuadrado – fuori fino ad aprile per l’intervento chirurgico al tendine d’Achille – con Tajon Buchanan. Ci sarebbe la necessità di reperire una punta affidabile, ma serve l’addio di Alexis Sanchez, molto difficile a gennaio.

Per l’estate, però, molte cose potrebbero cambiare e l’Inter della prossima stagione, fra parametri zero molto vicini come Zielinski o Taremi e voci su possibili cessioni di calciatori già presenti in rosa, sta cominciando a prendere forma. Ma come potrebbe essere la rosa dell’Inter 2024-25? Proviamo a fare una primissima previsione, dividendo la squadra per ruoli e con la consapevolezza che, da qua a giugno, possono cambiare tante cose.

