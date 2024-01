Zhang INTERROMPE la riunione di Inzaghi e lancia un MESSAGGIO a tutta l’Inter

Nonostante quest’anno non sia presente fisicamente, Steven Zhang anche stavolta non ha voluto far mancare il suo apporto alla propria squadra. Il presidente dell’Inter, da oltre sei mesi rientrato a Nanchino per affari legati a Suning, rimane quotidianamente aggiornato su quanto avviene in casa nerazzurra, sia in campo che fuori.

Nella giornata di ieri, alla vigilia della finalissima di questa sera della Supercoppa Italiana contro il Napoli, il numero uno del club nerazzurro è intervenuto dalla Cina in videochiamata durante la riunione tecnica di Simone Inzaghi insieme a tutta la squadra, lanciando un messaggio chiaro ai suoi calciatori: “Ora completiamo il lavoro”.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, Zhang ha voluto fare i propri complimenti ai suoi ragazzi per l’atteggiamento messo in campo in semifinale, chiedendo un ulteriore sforzo stasera per portare a casa il sesto trofeo sotto la sua presidenza. Queste le sue parole secondo la rosea: “Complimenti per la vittoria e il gioco espresso con la Lazio, oltre che per l’ennesima finale che avete raggiunto. Adesso diamo il massimo e lottiamo uniti per vincere questa coppa”.