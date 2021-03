Nazionali – L’Italia vince 2-0 contro l’Irlanda del Nord: Barella entra al secondo tempo. Radu in panchina per 90′ con la Romania

Esordio vincente per la Nazionale di Roberto Mancini contro l’Irlanda del Nord. Gli azzurri si sono imposti per 2-0 con le reti di Berardi e Immobile siglati nel primo tempo.

L’Italia conquista dunque i primi tre punti nel girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Nicolò Barella si è accomodato inizialmente in panchina per poi subentrare al 63′ al posto del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Mezz’ora di gioco dunque per il centrocampista dell’Inter che giocherà probabilmente dall’inizio nella partita contro la Bulgaria. Solo tribuna per Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. Anche il secondo portiere nerazzurro Andrei Radu era impegnato con la sua Romania che si è imposta per 3-2 sulla Macedonia: l’estremo difensore ha trascorso 90′ minuti in panchina.

