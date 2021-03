TS – Handanovic sogna scudetto e contratto: vuole rinnovare fino al 2023

Sembra quasi paradossale che un portiere come Samir Handanovic, che dal 2012 difende i pali dell’Inter, a 36 anni non abbia ancora vinto alcun trofeo con la maglia nerazzurra. Ed è per questo motivo che nello sprint finale della formazione allenata da Antonio Conte verso il titolo in campionato, l’estremo difensore sloveno vorrà esserci da grande protagonista. A questo punto della sua carriera, vincere uno scudetto sarebbe assolutamente un sogno per il capitano dell’Inter, in attesa che anche sul suo futuro venga successivamente fatta chiarezza.

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, l’Inter comprensibilmente da qualche tempo avrebbe iniziato a guardarsi intorno sul mercato per preparare l’eredità dello sloveno. Anche se ad ogni modo l’intenzione è quella di puntare su Samir Handanovic almeno per il prossimo anno, in attesa di trovare un sostituto all’altezza. Il numero uno nerazzurro, però, si sente ancora in grado di poter fare la differenza per altre stagioni, per questo motivo entro la fine del campionato vorrebbe che gli venisse riconosciuto un nuovo contratto, che sposti la scadenza dal giugno 2022 a quello del 2023.

