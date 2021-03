Mercato – Inter, casting per il vice Handanovic. In lizza Radu, un profilo ingombrante e due giovani

Se da una parte Samir Handanovic potrebbe siglare un nuovo contratto con l’Inter, dall’altra lo stesso club nerazzurro sa che a breve arriverà il momento in cui sarà necessario ricorrere ad un nuovo portiere per difendere i pali della propria porta. L’estremo difensore sloveno dovrebbe garantire ancora uno o due anni ad alti livelli, ma già dalla prossima stagione la società interista starebbe meditando di affiancargli una figura importante capace di raccoglierne la pesante eredità.

Secondo Tuttosport, dunque, per il ruolo di vice Handanovic dal prossimo anno l’Inter potrebbe percorrere tre diverse strade. La prima sembra quella più probabile, con la conferma di Radu come vice con l’obiettivo però di garantire maggiore spazio al giovane portiere rispetto alle zero presenze ufficiali di quest’anno. La seconda riguarda invece la possibilità di ingaggiare subito un profilo ingombrante da far partire inizialmente come secondo rispetto al capitano dell’Inter.

L’ultima, infine, è quella più suggestiva, perché il club sta allo stesso tempo tenendo d’occhio due giovanissimi come Filip Stankovic e Michele Di Gregorio in prestito al Monza, entrambi di proprietà nerazzurra. Tornando invece ai nomi pesanti circolati questa mattina in orbita mercato interista, stando al quotidiano torinese l’Inter starebbe valutando diversi profili, senz’altro i più interessanti che si sono messi in mostra nelle ultime stagioni in Serie A, vale a dire Musso, Cragno, Meret, Gollini e Audero.

