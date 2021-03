CdS – L’Inter parla cileno: Sanchez si candida per una maglia a Bologna, Vidal spinge il recupero

Sono apparsi in gran forma Arturo Vidal e Alexis Sanchez nella foto postata dal centrocampista cileno ieri pomeriggio su Instagram in cui hanno mostrato a tutti i tifosi i loro addominali. Dei due, però, attualmente chi si trova già al massimo della condizione fisica è l’attaccante, che nell’ultimo mese ha raggiunto la miglior condizione da quando è arrivato ad Appiano Gentile. Anche per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, il Niño Maravilla il prossimo 3 aprile a Bologna dovrebbe partire titolare con Lautaro Martinez, per consentire a Lukaku di smaltire le fatiche della nazionale.

Tornando al centrocampista, invece, dopo aver lasciato le stampelle e aver iniziato con la fisioterapia in seguito all’intervento al menisco subito due settimane fa, dovrebbe tornare in gruppo già dalla prossima settimana. Vidal sta spingendo come non mai per accelerare il recupero e poter dare una mano alla causa nerazzurra, nella speranza di poter già rientrare in vista del match di recupero del 7 aprile tra Inter e Sassuolo, o ancor più realisticamente in quello contro il Cagliari che la squadra di Antonio Conte dovrà giocare l’11 aprile.

HANDANOVIC SOGNA SCUDETTO E NUOVO CONTRATTO >>>