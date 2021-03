GdS – Inter, Lautaro non sente la crisi: in attesa del rinnovo, esplode il valore del cartellino

Appartengono ormai al passato le voci che dalla Spagna un anno fa tormentavano quotidianamente l’Inter sul futuro di Lautaro Martinez. Tutto risale a quando il Barcellona si era infatti messo in testa di poter negoziare la clausola da 111 milioni di euro del cartellino del centravanti argentino, senza però fare i conti con la resistenza del club nerazzurro. Oggi, alla luce dei problemi economici del club blaugurana, non solo il nome del Toro non viene più accostato al mercato, ma anzi sembra essere in dirittura d’arrivo il suo rinnovo con i colori nerazzurri.

Come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la crescita che il centravanti argentino ha sottolineato soprattutto in questa stagione in cui in 27 presenze ha già eguagliato i 14 gol che lo scorso anno aveva totalizzato in 35 apparizioni in campionato, è dimostrata dall’esplosione del valore del suo cartellino. Nonostante la crisi economica causata dalla pandemia che ha fatto precipitare diverse valutazioni, Lautaro Martinez vale oggi 80 milioni di euro. Una crescita a dir poco esponenziale soprattutto se confrontata con i 25 milioni che l’Inter aveva sborsato al Racing de Avellaneda per aggiudicarsi il Toro nel 2018.

