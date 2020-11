Nazionali – De Vrij in campo 90 minuti nella vittoria dell’Olanda

Frank De Boer può finalmente sorridere: la sua Olanda infatti, dopo un inizio disastroso, è riuscita ad ottenere la prima vittoria da quando siede sulla panchina della nazionale. Buona prova per Stefan De Vrij, difensore nerazzurro.

Il centrale dell’Inter è stato in campo per 90 minuti, giocando una partita ordinata e senza grosse sbavature, tenendo a bada l’attacco ospite. L’Olanda ha superato per 3 a 1 la Bosnia, grazie alla doppietta di Wijnaldum e alla rete di Memphis Depay. Per i bosniaci inutile il goal della bandiera di Previjak.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<