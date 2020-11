Lombardo su Bastoni: “Giocatore fondamentale per l’Inter e la Nazionale”

Attilio Lombardo, ex compagno di Roberto Mancini alla Sampdoria e ora suo assistente sulla panchina della nazionale, ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del calcio di inizio del match di Nations League con la Polonia.

Lombardo ha speso parole al miele per Alessandro Bastoni, giovane difensore dell’Inter: “Nonostante le tante assenze degli ultimi giorni i ragazzi sono carichi e vogliono dare il massimo. Vogliamo fare una grande gara e arrivare fino in fondo alla competizione. Bastoni? Così come Acerbi, è un calciatore che dà ampie garanzie, a prescindere da quale sia l’avversario sul campo. Alessandro è un calciatore di qualità, fondamentale per l’Inter e anche per la Nazionale. Credo che il mister Mancini abbia scelto bene”.

