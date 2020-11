Eriksen, gol con la Nazionale e… dedica: il danese dell’Inter aspetta un figlio?

Per vederlo brillare – brillare davvero – occorre saltare di pausa per le Nazionali in pausa per le Nazionali: il che non è esattamente una grande notizia per Antonio Conte e per l’Inter, sempre che di notizia si tratti. Sì, perché Christian Eriksen ha ormai abituato a prestazioni più che positive con la maglia della Danimarca a gare scialbe giocate con quella dell’Inter: è un dato di fatto che arriva prima della caccia al colpevole tra lui e l’allenatore sui perché di quello che in nerazzurro – possiamo dirlo – si è rivelato un flop con vista mercato.

Nella serata di oggi, nella partita della Nazionale danese contro l’Islanda, valida per la quinta giornata di Nations League, Christian Eriksen non solo è partito titolare, ma ha anche segnato il gol dell’1-0, al 12esimo minuto, su calcio di rigore: una rete importante per il calciatore, un’iniezione di fiducia e una conferma a quanto di buono fatto con la maglia della rappresentativa del suo Paese. E, curiosità: l’esultanza del giocatore – eseguita mettendo pallone sotto la maglietta – lascia pensare che il danese stia aspettando un figlio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<