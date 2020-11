Olanda, de Vrij: “Contento della vittoria, ma siamo troppo superficiali. Dobbiamo lavorarci”

Stefan de Vrij è rimasto in campo per 90 minuti nella partita di questa sera dell’Olanda contro la Bosnia-Erzegovina, ha vinto 3-1 e non è rimasto comunque soddisfatto. O comunque: il difensore – che oltre a essere un titolare della propria Nazionale è anche un punto fermo dell’Inter – intervistato nell’immediato post-partita ha posato l’accento su alcuni aspetti della gara degli Oranje che potevano, a detta sua, essere gestiti meglio. Ecco quindi le sue parole.

“Siamo contenti del risultato – ha dichiarato de Vrij dopo il fischio finale – Ho visto tante cose buone, ma anche cose che potrebbero essere migliorate. Abbiamo creato tanto, a ritmo sostenuto. Abbiamo provato a dominarli, però serve anche essere meno superficiali. A volte abbiamo perso palla malamente, il che portava a essere aperti sulle loro ripartenze e concedere loro molto spazio. Dobbiamo ancora lavorarci su”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<