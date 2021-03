Nazionali, l’Ats di Milano dà il via libera per sette giocatori: ecco la situazione

Dopo la negatività del giro di tamponi effettuati nelle ultime ore, come riporta il giornalista di Repubblica Franco Vanni, l’Ats di Milano ha autorizzato la partenza di sette giocatori impegnati con le proprie nazionali: i nomi sono quelli di Perisic, Brozovic, Eriksen, Lukaku, Skriniar, Radu e Hakimi. Dopo la decisione degli scorsi giorni di non far partire nessuno prima del 31 marzo, c’è stato un dietrofront da parte dell’Ats di Milano.

L’Ats di Milano ha però dettato alcune condizioni ai giocatori: gli atleti dovranno comunque rispettare la quarantena e fornire un domicilio. Si entra, dunque, nel campo del diritto internazionale e ogni Paese applica le sue leggi. I sette giocatori autorizzati a lasciare l’Italia sono tutti in partenza in queste ore. Per quanto riguarda i nazionali italiani, Barella, Bastoni e Sensi, sono ancora alla Pinetina in attesa di capire se possono raggiungere o meno il ritiro guidato dal ct Roberto Mancini.

