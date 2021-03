Inter, tamponi negativi per tutti i calciatori: un solo positivo nel gruppo squadra

Nelle ultime ora c’era molta apprensione in casa Inter per ulteriori positività al Covid-19 dopo quelle di D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij, Vecino e altri componenti del gruppo squadra. L’allenatore nerazzurro Antonio Conte può quindi tirare un sospiro di sollievo: tutti i calciatori che si sono sottoposti all’ultimo giro di tamponi sono risultati negativi. Un solo componente del gruppo squadra è risultato positivo. Nelle prossime ore ci saranno altri giri di tamponi, in attesa di scoprire il destino dei giocatori impegnati con le loro nazionali.

