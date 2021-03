Il ct Hjulmand spera: “Eriksen? Non l’abbiamo ancora escluso dalla prima partita”

Non ha ancora perso del tutto le speranze il commissario tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand. L’allenatore, infatti, sta attendendo l’esito degli ultimi tamponi effettuati dall’Inter per sapere se potrà avere a disposizione o meno Christian Eriksen per i prossimi impegni della sua selezione. In vista del primo incontro di giovedì contro Israele, c’è infatti la convinzione che il trequartista danese possa fare in tempo per raggiungere i connazionali.

Questo il commento di Hjulmand in conferenza: “Non lo abbiamo ancora escluso completamente fuori dalla prima partita. Seguiremo da vicino la situazione nei prossimi giorni e poi dovremo vedere cosa accadrà. Non possiamo ancora trarre conclusioni, non sappiamo se farà in tempo per la prima partita. Dobbiamo vedere cosa succede all’Inter. Si spera che non escano più tamponi positivi. Poi dobbiamo vedere se riusciremo a farlo entrare in campo prima o poi”.

ZHANG ACCELERA PER IL FINANZIAMENTO FORTRESS >>>