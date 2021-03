Il ct Dalic annuncia: “Ci aspettiamo che Brozovic e Perisic arrivino in giornata”

Dopo il via libera dell’ATS Milano per le partenze dei calciatori dell’Inter verso le rispettive nazionali con secondo tampone negativo consecutivo, ecco che la Croazia si appresta già ad accogliere due nerazzurri. Si tratta di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, la cui presenze è stata confermata dallo stesso commissario tecnico croato Zlatko Dalic nel corso della conferenza stampa di questa mattina.

L’allenatore ha annunciato che già nella giornata odierna attende entrambi i calciatori dell’Inter in ritiro. Ciò significa che, oltre a Perisic e Brozovic, Conte sarà costretto a lasciare andare anche gli altri nazionali già convocati dalle rispettive selezioni. Queste le parole di Dalic: “L’ultimo ad arrivare oggi sarà Borna Barisic, che ieri ha giocato una partita, e per motivi logistici arriverà in serata. Ci aspettiamo che Brozovic e Perisic arrivino nel corso della giornata”.

