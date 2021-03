Allegri: “Inter squadra da semifinale di Champions. Eriksen? Bravo Conte ad aspettarlo e lavorarlo”

Si è sempre fatto apprezzare negli anni da allenatore per la grande libertà e capacità di andare diretto al punto senza troppi giri di parole, l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Ed è per questo motivo che il suo intervento di ieri sera nel corso di Sky Calcio Club con Fabio Caressa ed i suoi ospiti, è stato molto apprezzato da diverse tifoserie. Per quanto riguarda l’Inter, che proprio ad Allegri aveva pensato la scorsa estate in attesa che Antonio Conte decidesse cosa fare del suo futuro, l’allenatore toscano ha speso solamente ottime parole, elevando il livello della squadra e complimentandosi con il tecnico nerazzurro per la gestione di Christian Eriksen. Queste le sue parole:

INTER – “Io credo che l’Inter, soprattutto dopo l’uscita della coppa in cui hanno potuto lavorare insieme e giocatori come Barella e Bastoni sono cresciuti molto, è una squadra che può giocarsi un quarto di finale o una semifinale di Champions. Sono più consolidati della Juventus. Antonio già dall’anno scorso sta facendo un ottimo lavoro e credo che abbia le potenzialità per fare una grande Champions”.

ERIKSEN – “Antonio è stato molto bravo, ha avuto un po’ di pazienza ad aspettarlo e lavorarlo e alla fine ce l’ha portato perché in Inghilterra c’è più spazio e meno tattica, quindi l’Inter giocando nella metà campo avversaria se abbassi Eriksen di dieci metri ti mette la palla dove vuole. Infatti credo che Antonio abbia visto ed abbia lavorato durante gli allenamenti, e piano piano c’è arrivato”.

ZHANG ACCELERA PER IL FINANZIAMENTO FORTRESS >>>