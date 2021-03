UFFICIALE – Pinamonti salta l’Europeo con l’Under 21: l’attaccante non risponde alla convocazione

Andrea Pinamonti era stato recentemente convocato per la fase finale dell’Europeo Under 21 della Nazionale guidata da Paolo Nicolato. L’attaccante nerazzurro, visti i casi di posotività di D’Ambrosio e Handanovic prima e quelli di Vecino e De Vrij poi, non prenderà parte al ritiro della Nazionale, non rispondendo così alla convocazione; al suo posto andrà Colombi. L’attaccante nerazzurro non potrà quindi prendere parte a questa importante competizione. La decisione è stata ufficializzata direttamente dalla Figc.