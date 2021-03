TS – L’Inter osserva Esposito: il gioiellino nerazzurro sta ritrovando spazio

Sebastiano Esposito è tornato a far parlare di se per le prestazioni in campo. L’attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter e in prestito al Venezia in Serie B, è andato a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Monza. Dopo un inizio di stagione poco entusiasmante alla Spal dove ha trovato poco spazio vista la folta concorrenza, nel mercato invernale è andato in prestito al Venezia dove ha messo a segno il suo primo gol con la maglia dei veneti e sta collezionando minuti in campo che faranno sicuramente crescere il giocatore.

Come riporta Tuttosport, il giocatore ha bisogno di fiducia, quella che Antonio Conte gli diede, visto che l’allenatore leccese lo volle subito in prima squadra dopo l’infortunio di Alexis Sanchez. La stagione passata esordì in Champions League contro il Borussia Dortmund quando fece ammattire Hummels. Il 21 dicembre ecco il primo gol in Serie A su rigore contro il Genoa a San Siro: Esposito diventò il secondo marcatore più giovane di sempre con la maglia nerazzurra. L’Inter lo osserva e sorride per il gol ritrovato: il futuro può essere ancora di Seba Esposito.

INTER E JUVE SU EMERSON PALMIERI >>>