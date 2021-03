GdS – Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea: Inter e Juventus ci pensano di nuovo

Potrebbe diventare una gran bella opportunità di mercato tra qualche mese Emerson Palmieri. L’esterno sinistro già cercato da Antonio Conte nelle scorse finestre di mercato potrebbe fare seriamente al caso dell’Inter. A fine stagione, infatti, il club nerazzurro perderà con ogni probabilità Ashley Young che andrà in scadenza di contratto e dovrebbe tornare in Inghilterra con la maglia del Watford.

Secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, lo scarso minutaggio che sta trovando anche con Thomas Tuchel dovrebbe convincere definitivamente Emerson Palmieri a lasciare Londra. Il Chelsea, per non rischiare di perderlo a zero tra un anno, potrebbe finalmente ridurre le pretese nei suoi confronti. E la voglia dell’esterno di tornare in Italia potrebbe far scattare da un momento all’altro l’interesse di Inter e Juventus.

