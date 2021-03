Nazionali, l’Inter frena e il ct del Marocco chiama Hakimi: in ballo c’è la convocazione

Vahid Halihodzic, ct del Marocco, deve fare i conti con le resistenze di diverse squadre europee che hanno chiesto, ai rispettivi giocatori, di non prendere parte alle prossime partite in programma contro Mauritania e Burundi.

Tra queste anche l’Inter avrebbe chiesto ad Hakimi di restare a Milano. Secondo quanto riportato daKooora.com, il ct del Marocco ha contattato l’esterno nerazzurro, oltre ad Amrabat, centrocampista della Fiorentina, per chiedere di non rinunciare alla convocazione. Halilhodzic conta molto su Hakimi, ritenuto fondamentale per il gruppo.

