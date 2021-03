Nazionali, i convocati della Danimarca: il ct Hjulmand non rinuncia ad Eriksen

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi impegni della nazionale contro Israele, Moldavia e Austria, validi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022. Presente ovviamente l’interista Eriksen.

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Schmeichel, Ronnow, Lossl.

DIFENSORI: Wass, Maelhe, Stryger, Boilesen, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Vestergaard, Andersen.

CENTROCAMPISTI: Hojbjerg, Delaney, Jensen, Norgaard, Eriksen, Schone, Jonsson

ATTACCANTI: Poulsen, Braithwaite, Wind, Damsgaard, Skov Olsen, Skov, Cornelius

